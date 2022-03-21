МОК рассмотрит вопрос о лишении Лашмановой золота Олимпиады в Лондоне

Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит вопрос о лишении российской легкоатлетки Елены Лашмановой золота Олимпийских игр 2012 года в Лондоне за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Лашманова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил и будет лишена золотых медалей Олимпиады в Лондоне и чемпионата мира 2013 года в спортивной ходьбе на 20 км.

«Перераспределение медалей не происходит автоматически. С 2018 года используется принцип перераспределения олимпийских медалей, предложенный комиссией спортсменов МОК и одобренный исполкомом МОК. Как правило, каждое перераспределение передается в исполком МОК на утверждение после того, как спортсмены/команды, на которых наложены санкции, исчерпали все свои средства обжалования и когда все процедуры завершены», — говорится в заявлении МОК.

Решение о дисквалификации принято на основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Лашмановой вменяется использование «запрещенной субстанции и (или) метода».