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Допинг

Сегодня, 22:18

МОК рассмотрит вопрос о лишении Лашмановой золота Олимпиады в Лондоне

Иван Шитик
Корреспондент
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Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит вопрос о лишении российской легкоатлетки Елены Лашмановой золота Олимпийских игр 2012 года в Лондоне за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Лашманова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил и будет лишена золотых медалей Олимпиады в Лондоне и чемпионата мира 2013 года в спортивной ходьбе на 20 км.

«Перераспределение медалей не происходит автоматически. С 2018 года используется принцип перераспределения олимпийских медалей, предложенный комиссией спортсменов МОК и одобренный исполкомом МОК. Как правило, каждое перераспределение передается в исполком МОК на утверждение после того, как спортсмены/команды, на которых наложены санкции, исчерпали все свои средства обжалования и когда все процедуры завершены», — говорится в заявлении МОК.

Решение о дисквалификации принято на основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Лашмановой вменяется использование «запрещенной субстанции и (или) метода».

Источник: https://tass.ru/sport/14138955
МОК
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