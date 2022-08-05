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Ласицкене обвинила Баха в двуличии из-за отстранения россиян от международных соревнований

Карен Саркисян
Корреспондент
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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене считает, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах проявляет двуличие, когда заявляет о необходимости отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований ради их собственной безопасности.

Ранее МОК рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям. Большинство федераций приняли рекомендацию организации.

«Двуличие Баха в том, что он рассказывает, что российским и белорусским спортсменам опасно выступать на соревнованиях, — приводит слова Ласицкене РИА «Новости Спорт». — Мы видим, что теннисисты ездят по миру и везде все спокойно. Британцев мы выносим за скобки. Так пусть бы Бах просто сказал спортсменам: вы все ответственны за то, что происходит. И вас за это наказывают. Но не надо спортсменам рассказывать, что их отстраняют ради их безопасности. Зачем юлить? Все и так понимают, что все это из-за того, что я из России. И в этом основной посыл моего письма Баху. Скажи как есть. Не надо прикрываться якобы заботой о нас. Просто скажи, что мы все виноваты».

29-летняя россиянка является олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении, чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой Европы в помещении, четырехкратной чемпионкой России и пятикратной чемпионкой России в помещении.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220805/lasitskene-1807527942.html
Мария Ласицкене (Кучина)
Томас Бах
МОК
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