Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 15:27

Серебряная призерка Олимпийских игр Сидорова рассказала, почему больше не пытается взять 5-метровую высоту

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Серебряная призерка Олимпийских игр в прыжке с шестом Анжелика Сидорова рассказала, почему больше не пытается взять 5-метровую высоту. Личный рекорд 31-летней россиянки — 5,01 метра.

— А что происходит в сознании, когда пятиметровый рубеж уже взят? Не возникает желания повторять такие прыжки как можно чаще? И почему было, скажем, не поднять планку на эту высоту в Чебоксарах?

— Такой задачи мы перед собой не ставили. Все-таки пять метров — это предельная для меня высота, которая требует определенного состояния. В этом сезоне, думаю, это вообще недостижимый уровень. Дело здесь точно не в психологии, а прежде всего в физике и технике. В этом плане я не в лучшей форме нахожусь. А пробовать прыжок, когда ты понимаешь, что не можешь его сделать, не имеет смысла, как мне кажется, — цитирует Сидорову RT.

Анжелика Сидорова установила новый рекорд чемпионата России в прыжках с шестом на турнире в Чебоксарах. Она завоевала первое место с результатом 4,91 метра.

Предыдущий рекорд чемпионата России был установлен в 2016 году и принадлежал Елене Исинбаевой — 4,90 метра.

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/1033734-sidorova-isinbaeva-lavilleni-shest
Анжелика Сидорова
0
Читайте также
Какие продукты необходимо употреблять при дефиците витамина В12
Большунов рыбачит, Нагорный гребет, Рылов уходит от тренера. Чем занимаются наши звезды спорта, пока им запрещено выступать в мире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпион России в прыжках с шестом Моргунов заявил, что весь сезон выступает с болью в ноге
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости