Серебряная призерка Олимпийских игр Сидорова рассказала, почему больше не пытается взять 5-метровую высоту

Серебряная призерка Олимпийских игр в прыжке с шестом Анжелика Сидорова рассказала, почему больше не пытается взять 5-метровую высоту. Личный рекорд 31-летней россиянки — 5,01 метра.

— А что происходит в сознании, когда пятиметровый рубеж уже взят? Не возникает желания повторять такие прыжки как можно чаще? И почему было, скажем, не поднять планку на эту высоту в Чебоксарах?

— Такой задачи мы перед собой не ставили. Все-таки пять метров — это предельная для меня высота, которая требует определенного состояния. В этом сезоне, думаю, это вообще недостижимый уровень. Дело здесь точно не в психологии, а прежде всего в физике и технике. В этом плане я не в лучшей форме нахожусь. А пробовать прыжок, когда ты понимаешь, что не можешь его сделать, не имеет смысла, как мне кажется, — цитирует Сидорову RT.

Анжелика Сидорова установила новый рекорд чемпионата России в прыжках с шестом на турнире в Чебоксарах. Она завоевала первое место с результатом 4,91 метра.

Предыдущий рекорд чемпионата России был установлен в 2016 году и принадлежал Елене Исинбаевой — 4,90 метра.