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Ласицкене — о письме Магучих: «Написала, что я восхищаюсь ее силой духа»

Ласицкене написала Магучих в письме, что восхищается ее силой духа
Алексей Еремин
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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, что отправила письмо не только украинке Ярославе Магучих после чемпионата мира в Юджине, но и другим ее соотечественницам.

«Я не только ей написала. Не хочу говорить имен, дабы на девочек дополнительно не давили. С кем-то из украинок я пообщалась онлайн. Ярославе отправила большое письмо после ее серебра на чемпионате мира. Видимо, оно прочитано. Ответа пока не было. Вообще, я поздравила всех девочек — призеров чемпионата мира. Все ответили, кроме Ярославы», — цитирует Ласицкене РИА «Новости».

Также олимпийская чемпионка рассказала, что в письме Магучих восхищалась силой духа украинской спортсменки.

«Написала, что я восхищаюсь ее силой духа. И попыталась объяснить ей, что во мне, что со мной. Извинилась за то, что написала только сейчас, объяснила почему. И закончила так: «Скорее всего, ты меня не поймешь». Но она и не должна меня понимать. Никто не должен», — добавила легкоатлетка.

В августе 2021 года Ласицкене и Магучих поздравили друг друга после завоевания олимпийских наград. Совместный снимок вызвал бурную реакцию в обеих странах.

Ранее Магучих призналась, что изменила отношение к Ласицкене, отметив, что у нее больше нет кумира.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220805/lasitskene-1807525350.html
Мария Ласицкене (Кучина)
Ярослава Магучих
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