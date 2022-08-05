Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, что отправила письмо не только украинке Ярославе Магучих после чемпионата мира в Юджине, но и другим ее соотечественницам.

«Я не только ей написала. Не хочу говорить имен, дабы на девочек дополнительно не давили. С кем-то из украинок я пообщалась онлайн. Ярославе отправила большое письмо после ее серебра на чемпионате мира. Видимо, оно прочитано. Ответа пока не было. Вообще, я поздравила всех девочек — призеров чемпионата мира. Все ответили, кроме Ярославы», — цитирует Ласицкене РИА «Новости».

Также олимпийская чемпионка рассказала, что в письме Магучих восхищалась силой духа украинской спортсменки.

«Написала, что я восхищаюсь ее силой духа. И попыталась объяснить ей, что во мне, что со мной. Извинилась за то, что написала только сейчас, объяснила почему. И закончила так: «Скорее всего, ты меня не поймешь». Но она и не должна меня понимать. Никто не должен», — добавила легкоатлетка.

В августе 2021 года Ласицкене и Магучих поздравили друг друга после завоевания олимпийских наград. Совместный снимок вызвал бурную реакцию в обеих странах.

Ранее Магучих призналась, что изменила отношение к Ласицкене, отметив, что у нее больше нет кумира.