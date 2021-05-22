В ВФЛА уверены, что World Athletics в ближайшее время допустит до соревнований еще больше россиян

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) дать нейтральный статус 23 российским спортсменам.

«Для тех спортсменов, которые претендуют на участие в Олимпийских играх, очень важно в плане подготовки к этому старту получить возможность уже сейчас выступать на международных стартах. Наличие нейтрального статуса, как все знают, является обязательным критерием для отбора в состав команды на Игры в Токио. Я очень рада решению о допуске еще 23 наших спортсменов и уверена, что совсем скоро этот список снова возрастет», — приводит ТАСС слова Приваловой.

Сегодня, 22 мая стало известно, что World Athletics одобрила заявки 23 российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса в 2021 году. До этого, 30 апреля нейтральный статус получили еще 4 спортсмена — Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, Илья Иванюк и Аксана Гатауллина.