Ласицкене заявила о желании подойти к Олимпиаде-2024 в хорошей форме

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене намерена быть в хорошей форме к Олимпиаде-2024 в Париже.

17 августа президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что российские атлеты вряд ли смогут принять участие в Играх-2024.

«Слова Коу были ожидаемы. Планы мои не меняются — я хочу быть в форме к Парижу», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Ранее 30-летняя россиянка стала третьей в финале легкоатлетической серии «Королева российского спорта». Она взяла высоту 1,91 м.