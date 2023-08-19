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Сегодня, 16:17

Ласицкене заявила о желании подойти к Олимпиаде-2024 в хорошей форме

Ана Горшкова
Корреспондент
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Прыгунья в высоту Мария Ласицкене
Мария Ласицкене.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене намерена быть в хорошей форме к Олимпиаде-2024 в Париже.

17 августа президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что российские атлеты вряд ли смогут принять участие в Играх-2024.

«Слова Коу были ожидаемы. Планы мои не меняются — я хочу быть в форме к Парижу», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Ранее 30-летняя россиянка стала третьей в финале легкоатлетической серии «Королева российского спорта». Она взяла высоту 1,91 м.

Себастьян Коу. Произвол или все по закону? World Athletics не пускает Россию на Олимпиаду в обход МОК

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Олимпиада
Мария Ласицкене (Кучина)
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