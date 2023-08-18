Произвол или все по закону? World Athletics не пускает Россию на Олимпиаду в обход МОК

Глава международной федерации путает личные политические взгляды с заботой о «целостности соревнований».

Британский функционер Себастьян Коу, только что переизбранный главой World Athletics на финальный четырехлетний срок, заявил, что Россия и Белоруссия, скорее всего, не будут допущены на легкоатлетические старты на Играх-2024 в Париже, независимо от вердикта МОК по данному вопросу. Это очень радикальный прогноз, учитывая, что организатором Олимпиады формально является МОК, и пока что Томас Бах не делегировал данный вопрос на уровень федераций. Кроме того, Всероссийская федерация легкой атлетики официально восстановлена в правах, и законных причин аннулировать нашу заявку у Коу нет. Понятно, что британец является одним из самых яростных русофобов мирового спорта, однако всему есть предел.

Забыл об олимпийских идеалах

— Вряд ли российские и белорусские легкоатлеты попадут на Олимпиаду. Совет WA принял четкую позицию, я буду очень удивлен, если она изменится. Мы сделали это для целостности соревнований. Конечно, мы будем мониторить ситуацию, у нас есть рабочая группа. Очень непохоже, что ситуация изменится, с учетом того, что происходит на Украине, — заявил Коу на пресс-конференции в Будапеште накануне старта чемпионата мира.

— В его поведении ничего не меняется — лишь мотивы, факторы, которыми он пытается прикрыть ту русофобию, которую демонстрирует. Безусловно, такое поведение не присуще олимпийской семье, в которой идеалами всегда были дружба, взаимное уважение, стремление к совершенству. Видимо, об этих идеалах господин Коу подзабыл, — отреагировал на странное выступление легкоатлетического босса глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

В чем дикость выступления британского функционера? В первую очередь — в ссылке на «целостность соревнований». Иностранные чиновники обычно используют этот термин, когда имеют в виду свой страх перед массовым отказом атлетов из западного лагеря от выступления на одних стартах с россиянами, а также перед громкими политическими акциями (например, с отказом от рукопожатия). Однако непонятно, в чем здесь уникальность легкой атлетики. Если в Париж допустят, например, велогонщиков или фехтовальщиков из России и Белоруссии, то «целостность соревнований» нарушена не будет? А при допуске легкоатлетов случится непоправимое? Это абсолютный бред.

Томас Бах. Фото Reuters

Претензий нет, но дверь все равно закрыта

Помимо прочего, МОК пока не просил международные федерации о самостоятельных решениях относительно участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2024. В разгар допингового скандала перед Играми в Рио-2016 такая просьба от Томаса Баха имелась. В марте 2023 года международный комитет также позволил федерациям по своему усмотрению пускать или не пускать наших спортсменов на чемпионаты мира и Европы. Однако в отношении Парижа пока речь о самодеятельности не идет. Вопрос по-прежнему в компетенции МОК, и попытка Коу заранее присвоить себе право решать, кого приглашать на ОИ-2024, а кого — нет, выглядит очень некорректно.

Также есть принципиальный момент с признанием Всероссийской федерации легкой атлетики. В 2016 году на фоне допингового скандала такое признание отсутствовало, и в этих обстоятельствах еще были основания думать о допуске россиян по специальной схеме. Однако сейчас бан, продолжавшийся почти восемь лет, окончательно снят. Никаких претензий к нам в плане антидопинга и выплаты штрафов больше нет. Это подтвердили в Будапеште и сам Коу, и глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен. То есть законные основания для санкций в отношении россиян отсутствуют. Если не принимать в расчет политические ограничения.

Коу не может даже воспользоваться уловкой своих коллег из других видов спорта и сослаться на то, что отбор в Париж прошел и поезд уехал. В легкой атлетике участники будущих Игр обычно определяются по квалификационным нормативам. И чисто теоретически выполнить их можно хоть в июне 2024 года, в том числе на национальных стартах. Однако британский функционер заранее закрывает для россиян дверь. Причем отлично зная о тех мучениях, с которыми сталкивались представители нашей страны при допуске на международную арену с 2016 года. И тут уместно вспомнить, что термин «нейтральный статус», который сейчас широко используется при антироссийских санкциях в спорте, в свое время возник именно в недрах WA.

Старые связи

Как же Коу стал столь одержимым русофобом? Ведь его спортивное прошлое совсем не предполагало такого поворота. В 1980 году он в 23 года стал участником Олимпиады-1980 — несмотря на то, что правительство Великобритании крайне не рекомендовало своим атлетам ехать в Москву. Британский НОК бойкота не поддержал, и Себастьян под флагом МОК завоевал в советской столице титул олимпийского чемпиона в забеге на 1500 метров. Старые связи с нашей страной бывший бегун использовал в процессе подготовки к Олимпиаде-2012 (Коу был главой оргкомитета Игр в Лондоне). Эта дружба в 2015 году заставила российскую делегацию поддержать британца на выборах главы международной федерации. И поначалу казалось, что решение — абсолютно верное.

Накануне Олимпиады-2016 Коу пошел на переговоры с российской стороной и в общих чертах договорился о допуске россиян на Игры в Рио. Однако буквально накануне заседания федерации британские СМИ отстрелялись по Себастьяну серией разоблачительных статей, в которых обвиняли функционера в коррупции. Коу действительно был вице-президентом при прежнем главе IAAF Ламине Диаке. Этот сенегалец потом получит тюремный срок за взятки и прочие преступные схемы. Удивительно, что британец посреди всего этого ужаса оставался невинным, белым и пушистым.

Перспектива публичных разоблачений очень напугала Коу. Ведь руководство федерацией для него вроде хобби. Основной доход бывший бегун получает в сфере спортивного консалтинга, а там репутация имеет очень большое значение. В итоге летом 2016-го Себастьян разорвал все договоренности с Россией и принял максимально жесткое решение по поводу ОИ в Рио. С тех пор WA последовательно проводила антироссийскую политику — перечислять дикие и несправедливые решения в отношении нашей страны можно очень долго, один вопрос о восстановлении переносился десятки раз.

Формально антидопинговая сага сейчас завершена — восемь лет отстранения не лезли ни в какие ворота, и дальше тянуть было просто смешно. Но британский функционер придумал новый финт, продлив бан со ссылкой на политические резоны. Причем WA сейчас — одна из немногих федераций, которые полностью игнорируют рекомендации МОК о частичном снятии санкций.

Фото Reuters

Простое решение сложного вопроса

Понятно, что Коу живет в Великобритании и вокруг него совершенно определенный информационный фон в отношении России. Однако Себастьян обычно любит прятаться за мнением Всемирного совета по легкой атлетике. Дескать, лично он ничего не решает, а лишь исполняет волю большинства. Но в данный момент, применительно к жесткой позиции в отношении россиян, в этом тезисе есть большие сомнения. Ведь после вчерашних выборов у Коу три из четырех вице-президентов представляют страны Глобального Юга. И в чем смысл банить Россию с Белоруссией для колумбийки из Чили Химены Рестрепо (она теперь первый зам), кенийца Джексона Тувея, а также индийца Адилле Сумаривалла?

Да, во Всемирном совете теперь есть представительница Украины Наталия Добрынская, а 8 из 13 членов этого органа представляют страны западного лагеря. Однако есть четкое ощущение, что дело не в коллективном неприятии нашего возвращения, а в личных комплексах Себастьяна Коу. Слишком уж он много всего натворил за последние восемь лет. Ну а выход здесь очень прост. Если МОК все-таки решит поставить зарвавшегося функционера на место, то легко может последовать примеру теннисных властей, укротивших русофобов из оргкомитета Уимблдона. WA давно испытывает большие финансовые проблемы. И перспектива лишиться выплат за Олимпиаду точно моментально изгонит из легкой атлетики любую политику.