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Легкоатлет Шубенков признался, что не испытывал иллюзий по поводу допуска на Олимпиаду

Алина Савинова
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Чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков назвал ожидаемым решение
Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) не допустить россиян до участия в Олимпиаде 2024 года.

«Получается так, что мы в принципе с тренером никаких иллюзий по поводу [заявления] Коу не испытывали. Он уже давно свою позицию обозначил и в общем-то ее придерживался и так от нее не отходил. Надежда была минимальная, иррациональная, которая всегда жила в любом человеке до последнего момента, что бы ни происходило. Эта новость — не шок, очень ожидаемо. МОК подтвердил все, что [его представители] говорили до этого, World Athletics подтвердила все свои прошлые заявления», — приводит ТАСС слова Шубенкова.

8 декабря президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что позиция организации по допуску россиян не изменилась. По его словам, Международная ассоциация легкоатлетических федераций не испытывает давления в связи с решением Международного олимпийского комитета о допуске спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде в Париже. Однако российские и белорусские команды не будут участвовать в олимпийских соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/19498453
легкая атлетика
Олимпиада
Сергей Шубенков
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