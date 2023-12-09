Легкоатлет Шубенков признался, что не испытывал иллюзий по поводу допуска на Олимпиаду

Чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков назвал ожидаемым решение

Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) не допустить россиян до участия в Олимпиаде 2024 года.

«Получается так, что мы в принципе с тренером никаких иллюзий по поводу [заявления] Коу не испытывали. Он уже давно свою позицию обозначил и в общем-то ее придерживался и так от нее не отходил. Надежда была минимальная, иррациональная, которая всегда жила в любом человеке до последнего момента, что бы ни происходило. Эта новость — не шок, очень ожидаемо. МОК подтвердил все, что [его представители] говорили до этого, World Athletics подтвердила все свои прошлые заявления», — приводит ТАСС слова Шубенкова.

8 декабря президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что позиция организации по допуску россиян не изменилась. По его словам, Международная ассоциация легкоатлетических федераций не испытывает давления в связи с решением Международного олимпийского комитета о допуске спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде в Париже. Однако российские и белорусские команды не будут участвовать в олимпийских соревнованиях.