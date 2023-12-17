РУСАДА в 2023 году 14 раз проверило на допинг легкоатлетку Любушкину

Специализирующаяся в спортивной ходьбе Кристина Любушкина в 2023 году 14 раз тестировалась Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сообщает ТАСС.

11 раз проверялась на допинг в 2023 году бегунья Анна Тропина, по 10 — ходоки Кирилл Фролов и Максим Пьянзин.

В феврале этого года 28-летняя Любушкина завоевала серебряные медали командного чемпионата России в ходьбе на 35 км. 24 сентября в Саранске она выиграла бронзовую награду на дистанции 10 000 метров в соревнованиях «Королева российского спорта». В начале августа на чемпионате России в Челябинске спортсменка заняла 4-е место на 10-километровой дистанции.