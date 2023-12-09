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Глава ВФЛА Иванов сожалеет, что позиция Коу в отношении россиян не изменилась

Алина Савинова
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Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов отреагировал на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) не допускать российских спортсменов на Олимпиаду в Париже.

8 декабря президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что позиция организации по допуску россиян не изменилась.

«Себастьян Коу, к сожалению, не сказал ничего нового. Еще в марте, когда ВФЛА восстановили, совет World Athletics продлил отстранение спортсменов из России и Белоруссии от стартов под эгидой организации. Тогда же было принято решение о создании рабочей группы, которая будет давать рекомендации совету по поводу санкций в отношении российской легкой атлетики. На нынешнем совете был утвержден состав рабочей группы, она и будет заниматься условиями и критериями возвращения российских и белорусских легкоатлетов на международные соревнования, в том числе и на Олимпийские игры», — приводит ТАСС слова Иванова.

Коу также отметил, что организация не испытывает давления в связи с решением Международного олимпийского комитета в отношении россиян и белорусов. 8 декабря МОК допустил спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Однако российские и белорусские команды не будут участвовать в олимпийских соревнованиях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/19498361
легкая атлетика
Олимпиада
Себастьян Коу
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