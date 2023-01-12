Легкоатлет Сергей Литвинов дисквалифицирован на два года за допинг и лишен бронзы ЧЕ-2014

Бронзовый призер чемпионата Европы 2014 года в метании молота в составе сборной России Сергей Литвинов дисквалифицирован на два года за допинг.

На основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS) Сергей Литвинов (метание молота) дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил.

На основании решения Комиссии по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил Российского антидопингового агентства «РУСАДА» № 1/2023 от 09 января 2023 г. (исх. № ВВ-35 от 11 января 2023 г.), ВФЛА на 2 года дисквалифицирует Сергея Литвинова (Республика Мордовия) за нарушение пункта 32.2 (b) Антидопинговых правил IAAF («Использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода спортсменом»).

Срок дисквалификации спортсмена с 8 ноября 2021 года по 7 ноября 2023 года. Результаты Сергея Литвинова, достигнутые на соревнованиях с 14 июля 2012 года по 25 февраля 2016 года, подлежат аннулированию», — говорится в заявлении на сайте ВФЛА.

Таким образом, спортсмен лишается бронзовой медали чемпионата Европы 2014 года.

Ранее Литвинов признался, что употреблял допинг при подготовке к Олимпийским играм-2012.