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Допинг

Сегодня, 13:50

В ВФЛА считают, что признание Литвинова в употреблении допинга не повлияет на процесс восстановления статуса

Артем Бухаев
Корреспондент
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Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова считает, что признание Сергея Литвинова в употреблении допинга при подготовке к Олимпиаде-2012 не повлечет за собой новую волну разбирательств со стороны ВАДА.

«Не думаю, что возникнет новая волна разбирательств. Это нарушение 2012 года, напрямую к восстановлению это не относится. Другое дело, что получается не совсем благоприятный фон. Тем не менее это плюс новой команде, которая разгребает такие ситуации — прилеты из прошлого, скажем так. Уже не знаешь, откуда ждать удара. У нас хорошая команда, она справится», — сказала Привалова «СЭ».

36-летний Литвинов является сыном и подопечным олимпийского чемпиона в составе сборной СССР и бывшего рекордсмена мира в метании молота Сергея Литвинова.

За свою карьеру Литвинов-младший представлял сборные Белоруссии, Германии и России. В составе российской команды он завоевал бронзовые медали Универсиады 2013 года и чемпионата Европы 2014 года.

Сергей Литвинов. «Это была моя ошибка». Борец с допингом в российской легкой атлетике извинился за применение туринабола

Ирина Привалова
Сергей Литвинов
ВАДА
ВФЛА
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