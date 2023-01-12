В ВФЛА считают, что признание Литвинова в употреблении допинга не повлияет на процесс восстановления статуса

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова считает, что признание Сергея Литвинова в употреблении допинга при подготовке к Олимпиаде-2012 не повлечет за собой новую волну разбирательств со стороны ВАДА.

«Не думаю, что возникнет новая волна разбирательств. Это нарушение 2012 года, напрямую к восстановлению это не относится. Другое дело, что получается не совсем благоприятный фон. Тем не менее это плюс новой команде, которая разгребает такие ситуации — прилеты из прошлого, скажем так. Уже не знаешь, откуда ждать удара. У нас хорошая команда, она справится», — сказала Привалова «СЭ».

36-летний Литвинов является сыном и подопечным олимпийского чемпиона в составе сборной СССР и бывшего рекордсмена мира в метании молота Сергея Литвинова.

За свою карьеру Литвинов-младший представлял сборные Белоруссии, Германии и России. В составе российской команды он завоевал бронзовые медали Универсиады 2013 года и чемпионата Европы 2014 года.