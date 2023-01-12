В ВФЛА отреагировали на дисквалификацию Литвинова: «Если человек на себя не наговаривает, то чего же несправедливого в наказании?»

Первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова в комментарии для «СЭ» отреагировала на наказание российского легкоатлета Сергея Литвинова, признавшегося в употреблении допинга.

«Мы не знаем всех обстоятельств этого дела и того, почему он признался. Может быть, ему и бумага какая-то пришла. Потому что пробы хранятся десять лет. У нас нет этой информации. За тот же чемпионат Европы могло сейчас прийти уведомление, и он пошел признаваться. Но это лишь версии. У меня нет информации. Если человек на себя не наговаривает, то чего же несправедливого в наказании? Он сам говорит, что принимал. Он взрослый человек. Ему же никто руки не выворачивал и рот не открывал. Тогда почему ждал столько лет? Значит что-то побудило его это сделать. Какой побудительный мотив мы узнаем, наверное, чуть позже», — сказала Привалова «СЭ».

Бронзовый призер чемпионата Европы 2014 года в метании молота в составе сборной России Сергей Литвинов дисквалифицирован на два года за допинг.

На основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS) Сергей Литвинов (метание молота) дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил.