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Сегодня, 15:31

Украинская легкоатлетка Магучих — о Ласицкене: «У меня больше нет кумира»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ярослава Магучих обнимает Марию Ласицкене.
Фото Getty Images

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих призналась, что у нее изменилось отношение к олимпийской чемпионке из России Марии Ласицкене.

«У нас больше нет отношений. До 24 февраля все общались между собой, мы разговаривали с российскими атлетами, но после этого все изменилось. Никто из них ничего не написал. Они молчали. Многие из них говорят, что это не их проблема.

Мария Ласицкене обратилась с письмом к Томасу Баху только через три месяца. И это все, что она написала. Очень плохо. У меня больше нет кумира», — приводит слова Магучих РИА Новости со ссылкой на NRK.

В августе 2021 года Ласицкене и Магучих поздравили друг друга после завоевания олимпийских наград. Совместный снимок вызвал бурную реакцию в обеих странах.

Источник: https://rsport.ria.ru/
Мария Ласицкене (Кучина)
Ярослава Магучих
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