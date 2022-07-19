Украинская легкоатлетка Магучих — о Ласицкене: «У меня больше нет кумира»

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих призналась, что у нее изменилось отношение к олимпийской чемпионке из России Марии Ласицкене.

«У нас больше нет отношений. До 24 февраля все общались между собой, мы разговаривали с российскими атлетами, но после этого все изменилось. Никто из них ничего не написал. Они молчали. Многие из них говорят, что это не их проблема.

Мария Ласицкене обратилась с письмом к Томасу Баху только через три месяца. И это все, что она написала. Очень плохо. У меня больше нет кумира», — приводит слова Магучих РИА Новости со ссылкой на NRK.

В августе 2021 года Ласицкене и Магучих поздравили друг друга после завоевания олимпийских наград. Совместный снимок вызвал бурную реакцию в обеих странах.