Сидорова: «Заставляю себя думать, что соперницы относятся ко мне без негатива»

Анжелика Сидорова заставляет себя думать, что соперницы относятся к ней без негатива

Серебряный призер Олимпийских игр по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова рассказала, что заставляет себя думать, что соперницы относятся к ней без негатива.

Ранее прыгунья с шестом Светлана Феофанова заявила, что в секторе все являются врагами.

«Я очень много слышала про это, когда подрастала. Знаю, что и Лена Исинбаева придерживалась такого же мнения, и Света, но мы все-таки из разных спортивных эпох. Лично мне тяжело в такой атмосфере находиться, тяжело постоянно чувствовать чужую ненависть. Может быть, я искусственно заставляю себя думать, что соперницы ко мне относятся без негатива, но мне реально некомфортно думать иначе. В секторе это точно не помогает», — приводит слова Сидоровой RT.

Ранее Сидорова установила новый рекорд чемпионата России в прыжках с шестом в турнире в Чебоксарах. Она завоевала первое место с результатом 4,91 м.

Предыдущий рекорд чемпионата России был установлен в 2016 году и принадлежал Еленой Исинбаевой — 4,9 м.