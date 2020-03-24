Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал о перспективах восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики. В марте Безуглов занял пост вице-президента ВФЛА. Федерация по-прежнему не восстановлена в правах из-за ситуации с допингом в российской легкой атлетике.

— Мне нравится этот вид спорт. Я нахожусь в должности вице-президента. Ничего, кроме проблем, принести она не может, — сказал Безуглов в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24». — Но ничего страшного. Волков бояться — в лес не ходить. Спустя месяц после работы там, могу сказать, что там надо работать, работать, работать. Причем работать всем — сотрудникам федерации, спортсменам, тренерам. Там проблем очень много, и без единения ничего не получится ни в этом году, ни в следующем. Надо объединяться, признавать проблемы и стараться двигаться вперед. К сожалению, я это вижу не от всех участников процесса.

Думаю, проблемы допинга и ВАДА будут решены. Есть база лаборатории, где есть пробы, которые в том числе принадлежат легкоатлетам. Это следующий этап. В том году в Чувашии большое количество спортсменов были обвинены в нарушении антидопинговых правил, там идет расследование, не знаю, чем закончат. В ближайшее время в информационном поле негатива меньше не станет, потому что есть старые дела. Но в перспективе «здесь и сейчас» проблемы мы не ожидаем. Чтобы сейчас что-то нарушать, нужно быть совсем отмороженным. Думаю, таких отмороженных будут резко и быстро убирать.

— Но «хвост» еще долго будет тянуться?

— «Хвост» этот только в головах участников процесса. Как только будет нулевая толерантность к допингу не на словах, а на деле, проблема решится быстро.

— А сейчас этой нулевой толерантности нет?

— Одним словом, нет.