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Сегодня, 13:47

Шкуренев считает, что все привыкли к позиции World Athletics: «Надеялся на лучшее, но ничего не ждал»

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Десятиборец Илья Шкуренев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что российских легкоатлетов не допустят на Олимпиаду-2024 в Париже.

«World Athletics уже давно нас никуда не пускает, так что уже все привыкли. Я надеялся на хорошее, что нас допустят, но ничего не ждал», — сказал Шкуренев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

В марте 2023 года совет World Athletics принял рекомендацию рабочей группы и согласился восстановить полноценный статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), но продлил «на обозримое будущее» отстранение спортсменов из России и Белоруссии от стартов под эгидой World Athletics из-за ситуации на Украине.

легкая атлетика
Илья Шкуренев
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