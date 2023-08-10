Казахстан везет на ЧМ двух кениек. Их подруга недавно выпала из-за допинга

Первая в истории казахстанской сборной чемпионка-легионер после триумфа на прошлом ЧМ угодила в скандал и пропустит Будапешт-2023.

На следующей неделе в столице Венгрии стартует чемпионат мира по легкой атлетике. Сейчас сборные разных стран определяются с составами на турнир, и на днях свою заявку представила национальная команда Казахстана. Как и в прошлом году, соседи делают ставку в том числе на легионеров, на этот раз двух кениек — Дейзи Джепкемей и Кэролайн Чепкоеч.

Кэролайн Чепкоеч принимала участие в прошлом чемпионате мира и показала седьмой результат в беге на 10 000 метров, установив рекорд Казахстана (30.17,64). Дейзи Джепкемей тоже бежала в Остине, но на дистанции 3000 метров с препятствиями не сумела выйти в финал.

Можно по-разному относиться к практике привлечения иностранцев в сборную с целью повышения результатов, но в случае с Кенией сразу возникает вопрос — стоит ли делать ставку на спортсменов из страны, к которой у World Athletics сейчас больше всего допинговых претензий? Ведь стоило кенийке с паспортом Казахстана выиграть медаль на ЧМ-2022, на нее завели допинговое дело.

Кэролайн Чепкоеч. Фото Global Look Press

Прорыв Норы Джеруто

В Кении не утихают допинговые скандалы. Причем речь идет не об отдельных случаях употребления запрещенных средств, а о схеме, покрывающей подобное поведение. Весной этого года дисциплинарный трибунал, созданный по инициативе Athletics Integrity Unit (независимая организация по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике), заявил о схеме по прикрытию спортсменов, принимавших допинг. К такому выводу специалисты AIU пришли, изучая громкие дела кенийских атлетов. Они нашли доказательства, что скандалы связаны между собой. К примеру, дисквалифицированная стайер Бетти Лемпус и отстраненная бегунья на средние дистанции Эглай Нафула Нальяни предоставили в CAS в качестве оправдания фальшивые медицинские справки, сделанные в одной и той же больнице в Эльдорете. В самих справках схожие формулировки и пересекающиеся имена врачей.

За 2022 год в Кении были открыты 23 допинговых разбирательства касательно местных легкоатлетов, что сильно подпортило репутацию страны. И на этом фоне стало известно, что Казахстан дал спортивное гражданство сразу четырем кенийским девушкам. Среди них — Нора Джеруто, Дейзи Джепкемей, Шадрак Коеч и Кэролайн Чепкоеч. На самом деле переговоры с бегуньями велись с 2018 года, когда пять лет назад четыре кенийки сели на самолет до Астаны. Дальше начался бюрократический ад, который завершился сравнительно недавно. Ярче всего за Казахстан дебютировала Нора Джеруто. На чемпионате мира в прошлом году она победила в беге на 3000 метров с препятствиями. Это первая в истории золотая медаль для казахстанской команды на чемпионатах мира по легкой атлетике.

Нора Джеруто. Фото Global Look Press

Россия пробовала зазвать кенийцев 10 лет назад — и провалилась

Праздник, впрочем, длился недолго. В апреле этого года Нору отстранили от соревнований из за подозрений в использовании «запрещенной субстанции или метода». Athletics Integrity Unit не уточняет, в чем конкретно обвиняют Джеруто, а также подчеркивает, что подобное временное отстранение нельзя считать предварительным установлением вины. Тем не менее после выдающегося успеха на ЧМ в Орегоне Нора ни разу и не вышла на старт. Пропустит она и главный турнир нынешнего года в Будапеште. По данным казахстанских СМИ, у экспертов AIU возникли вопросы к биологическому паспорту Нору — в данных замера крови девушки замечены аномалии.

Естественно, такой исход событий сразу дал почву для критики тем, кто изначально не понимал, зачем заменять доморощенных спортсменов иностранцами. «Становится ясно, что затеи с натурализацией иностранцев терпят крах, — заявил «КП» тренер Алексей Кондрат. — И примеры эти не единичны. Вспомните недавние скандалы с китайскими штангистами, выступавшими под флагом Казахстана, а также с легионерами-велосипедистами. Вот и в легкой атлетике теперь возникают подобные проблемы».

Скептики утверждают, что нет никаких гарантий, что и Дейзи Джепкемей с Кэролайн Чепкоеч теперь не ждет та же участь. Толку от их побед, если потом все выйдет Казахстану боком? Вспоминают и проект бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева, собравшего в казанской академии спорта целую группу кенийских бегунов, которые так и не принесли России особых побед и вскоре уехали восвояси. Так, может, проще заняться развитием своих спортсменов, чем искать героев в Африке?