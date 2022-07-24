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Сегодня, 06:57

Сборная США завоевала золотые медали в эстафете 4x100 м среди женщин на ЧМ-2022

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная США на чемпионате мира по легкой атлетике одержала победу в эстафете 4x100 метров.

Американская команда в составе Мелиссы Джефферсон, Эбби Стейнер, Дженны Прандини и Тваниши Терри показала результат 41,14 секунды. Второе место заняла сборная Ямайки (41,18 секунды), замкнули тройку лучших немки (42,03 секунды).

Чемпионат мира проходит с 15 июля в Юджине (Орегон, США). Российские спортсмены не были допущены до соревнований.

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