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Сегодня, 10:23

Американка Маклафлин выиграла золото и установила мировой рекорд в беге с барьерами на 400 метров на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Спортсменка США Сидни Маклафлин завоевала золото и установила мировой рекорд на чемпионате мира по легкой атлетике — 2022 в забеге на 400 метров с барьерами у женщин. Она показала результат 50,68 секунды.

Второй стала Фемка Бол из Нидерландов, третье место у Дэлилы Мухаммад.

Сидни Маклафин (США) — 50.68 (WR).

Фемке Бол (Нидерланды) — 52.27.

Дэлила Мухаммад — 53.13.

Чемпионат мира-2022 проходит в Юджине. Турнир стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований.

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