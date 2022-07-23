Австралийка Барбер завоевала золото в метании копья на ЧМ-2022 по легкой атлетике

На чемпионате мира по легкой атлетике — 2022, который проходит в США, состоялись соревнования в метании копья у женщин.

Золотую медаль выиграла олимпийская чемпионка Токио из Австралии Келси-Ли Барбер, второе место заняла американка Кара Уингер, замкнула тройку Харука Китагути из Японии.

Келси-Ли Барбер (Австралия) — 66.91.

Кара Уингер (США) — 64.05.

Харука Китагути (Япония) — 63.27.

Чемпионат мира-2022 проходит в Юджине. Турнир стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований.