Австралийка Барбер завоевала золото в метании копья на ЧМ-2022 по легкой атлетике
На чемпионате мира по легкой атлетике — 2022, который проходит в США, состоялись соревнования в метании копья у женщин.
Золотую медаль выиграла олимпийская чемпионка Токио из Австралии Келси-Ли Барбер, второе место заняла американка Кара Уингер, замкнула тройку Харука Китагути из Японии.
Келси-Ли Барбер (Австралия) — 66.91.
Кара Уингер (США) — 64.05.
Харука Китагути (Япония) — 63.27.
Чемпионат мира-2022 проходит в Юджине. Турнир стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований.
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