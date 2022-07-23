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Сегодня, 09:56

Представительница Багамских островов выиграла золото на чемпионате мира в беге на 400 метров

Виктория Кравченко
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Легкоатлетка с Багамских островов Шона Миллер-Уйбо заняла первое место в соревнованиях по бегу на 400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Юджине. Дистаницию она пробижала за 49,11 секунд.

Второй стала спортсменка из Доминиканской Республики Марилейди Паулино с результатом 49,60 секунд. Тройку замкнула представительница Барбадоса Сада Уильямс, пробежавшая дистанцию за 49,75 секунд.

Чемпионат мира-2022 проходит в Юджине. Турнир стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований.

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