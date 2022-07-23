Объявившая об уходе из спорта американская бегунья Феликс выступит в эстафете 4x400 м на чемпионате мира

Американская бегунья Эллисон Феликс примет участие в женской эстафете 4x400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине (США), сообщает USA Today.

В прошлую субботу, 16 июля спортсменка объявила о завершении карьеры после того, как стала бронзовым призером в смешанной эстафете 4x400 метров. Тем не менее, тренерам американской команды удалось уговорить бегунью выступить еще раз.

«Тренеры спросили, свободна ли я. Я не смогла отказаться от такого предложения», — заявила Феликс.

Феликс является самой титулованной спортсменкой в американской легкой атлетике. На счету 36-летней бегуньи 7 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая медали Олимпийских игр, а также 13 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых награды чемпионатов мира.