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Объявившая об уходе из спорта американская бегунья Феликс выступит в эстафете 4x400 м на чемпионате мира

Иван Торопцев
Корреспондент
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Американская бегунья Эллисон Феликс примет участие в женской эстафете 4x400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине (США), сообщает USA Today.

В прошлую субботу, 16 июля спортсменка объявила о завершении карьеры после того, как стала бронзовым призером в смешанной эстафете 4x400 метров. Тем не менее, тренерам американской команды удалось уговорить бегунью выступить еще раз.

«Тренеры спросили, свободна ли я. Я не смогла отказаться от такого предложения», — заявила Феликс.

Феликс является самой титулованной спортсменкой в американской легкой атлетике. На счету 36-летней бегуньи 7 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая медали Олимпийских игр, а также 13 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых награды чемпионатов мира.

Источник: https://www.usatoday.com/story/sports/olympics/2022/07/22/allyson-felix-running-4-x-400-relay-world-championships/10133239002/
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