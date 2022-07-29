Алиса Шмидт — самая сексуальная атлетка мира: кто ее выбрал и что с этим не так?

23-летняя немка, у которой 3,2 миллиона подписчиков в соцсетях, дебютировала на чемпионате мира и готовится стартовать на чемпионате Европы.

В сентябре 2017 года 18-летняя немецкая бегунья Алиса Шмидт проснулась от эсэмэски своего брата. «Ты повсюду в интернете», — панически сообщал родственник. Алиса включила ноутбук и обалдела. Австралийский мужской журнал Busted Coverage опубликовал ее фото с юниорского чемпионата Европы и сделал безапелляционный вывод: эта девушка — самая «горячая штучка» в мировой легкой атлетике. И у этой заметки были тысячи репостов. За несколько дней количество подписчиков девушки в соцсетях возросло с нескольких десятков до 80 тысяч. Признания любви в директе она бросила читать на второй сотне. И это при том, что в блоге не было профессиональных постановочных кадров, а спортивные успехи Шмидт оставались крайне сомнительны — второе место в эстафете 4х400 метров на ЮЧЕ.

Чудесное преображение

Так начиналась уникальная история в жанре спортивного гламура. За следующие четыре года миловидная немка нарастила количество подпиcчиков до трех миллионов. Для сравнения: у величайшей бегуньи современности — трехкратной чемпионки мира и двукратной олимпийской чемпионки американки Сидни Маклафлин нет и полутора миллионов. В соцсетях Шмидт появились интересные фотосессии с профессиональным светом и макияжем. Только вот с результатами по-прежнему было не особо. В 2019 году она завоевала бронзу в эстафете на молодежном чемпионате Европы и личную бронзу в своем коронном беге на 400 метров на молодежном чемпионате Германии. С другой стороны, будь спортивные достижения покруче, возможно, у Алисы не оставалось бы времени заниматься своим внешним видом и модельной карьерой.

Алиса Шмидт. Фото Соцсети

А так девушка даже поучаствовала в Неделе моды в Милане. Везде Шмидт представляли как «самую сексапильную легкоатлетку планеты». Сначала ее это коробило, но потом она научилась извлекать из своей репутации выгоду, в том числе финансовую. В 2021 году в сборной Германии все же решили, что грех пропадать такому медийному кладу, и взяли Алису на зимний чемпионат Европы. Правда, пробежать там не дали даже в эстафете. Ситуация повторилась и на Олимпиаде в Токио, на которую Шмидт съездила как туристка. После этого звезда соцсетей загрустила и объявила, что хочет сделать перерыв в карьере бегуньи. Правда, очень скоро передумала. Ведь одно дело — не слишком успешная, но спортсменка-красавица. А другое — недотягивающая до стандартов профессии модель.

Ну, а в этом году начало твориться невероятное. В феврале Шмидт побила на соревнованиях в Эрфурте рекорд Германии в закрытых помещениях в беге на 400 метров. В том выступлении она показала результат 53,24, опередив в том числе лидера сборной Германии в этой дисциплине Лауру Мюллер. Затем Алиса без вопросов отобралась в эстафетную сборную на чемпионат мира в Юджин и, о чудо, в этой самой эстафете пробежала свой этап быстрее всех немок. Правда, женская сборная Германии заняла 11-е место из 14 возможных и в финал не попала. Та же самая история была и в смешанной эстафете, где тоже отметилась Шмидт, — 12-е место из 16. Но сам факт дебюта красавицы на чемпионате мира сомнений теперь вызывать не может. И дальше девушка готовится бежать на чемпионате Европы, который пройдет в Мюнхене с 15 по 21 августа.

Цель — Олимпиада-2024

«Честно говоря, меня не очень волнует, что меня считают самой сексуальной атлеткой мира, — кокетливо заявила Шмидт после ЧМ-2022 в интервью норвежскому изданию Dagbladet. — Я никогда не вбивала свое имя в Google. Не знаю, что там обо мне пишут, я просто стараюсь сосредоточиться на спорте. Мне не важно, что люди обо мне пишут или думают. Соцсети всего лишь мое хобби. Мне нравится вдохновлять других и показывать свою жизнь в спорте. Я рада, что большинство близких мне людей знают, как тяжело я трудилась, чтобы достичь тех высот, которых достигла».

Алиса Шмидт. Фото Global Look Press

А достигла Алиса не так уж мало, но, конечно, не в спорте, а в пиаре. В феврале 2021 года она удивила мир футбола, устроив открытое занятие по физической подготовке для игроков дортмундской «Боруссии». В рамках этого шоу-выступления агенты девушки устроили «битву полов» в беге на 400 метров с участием Шмидт и звезды «Боруссии» Матса Хуммельса. При этом Алиса серьезно обогнала футболиста, который, правда, выступал в кроссовках, а не в шиповках. В нынешнем году в качестве разогрева нового этапа своей карьеры Шмидт бросила вызов самому Неймару. Правда, звездный бразилец пока никак не отреагировал на этот челлендж.

Личную жизнь Шмидт тщательно оберегает от посторонних, однако в сети без особого труда можно найти ее романтические селфи с немецким бодибилдером Фреди Рихтером. «Мне приятно слышать, что вокруг меня такой интерес, но я стараюсь об этом не думать, — отметила спортсменка, сделавшая все, для того чтобы продвинуть гламурное направление своей карьеры. — Я вижу себя обычным спортсменом, и легкая атлетика — это то, на чем я сосредоточена. Моя цель — попасть на Олимпиаду в 2024 году. Это моя большая долгосрочная задача. Вместе с попаданием на чемпионат мира, который состоится в следующем году».

Алиса Шмидт. Фото Соцсети

Феномен Стокк

Алиса не первая звезда легкой атлетики, которая стала знаменитой исключительно благодаря своей внешности, не добившись высоких результатов. Например, в конце нулевых было много разговоров об американской прыгунье с шестом Мэги Стокк, которая стала героем даже не одного старта, а с единственного фото. В 2007 году в Сети распространился снимок со студенческих соревнований, моментально сделавший девушку знаменитой на весь мир. На фото брюнетка-шестовичка в обтягивающем сером топе била наповал. Ничего великого в секторе Стокк так и не показала, ни разу не пробившись даже в сборную США. Лучший результат Мэгги — 4,36 — не оставлял шансов на более-менее приличный уровень.

Тем не менее девушка сумела заключить выгодные рекламные контракты и получить стипендию, которая позволила ей выступать до 2017 года. Далее она устроила личную жизнь, выйдя замуж за известного гольфиста Рикки Фаулера. При этом феномен популярности Стокк стал поводом для многочисленных дискуссий о допустимости сексуализации и фетишизации женского спорта. Иначе говоря — имеют ли право организаторы повышать популярность соревнований, превращая спортсменок в объект вожделения против их воли — например, за счет формы с открытыми частями тела. Эти споры идут по сей день. Хотя «против воли» — это точно не случай Алисы Шмидт, которая прекрасно понимает, какой эффект она производит на мужчин, и ловко пользуется тем, что дала ей природа.