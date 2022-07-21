Уроженка Кении Джеруто принесла Казахстану первое в истории золото ЧМ. Не Рыбакиной единой

Четыре года назад казахстанцы провели топовую селекцию.

Чемпионат мира. Женщины. 3000 м с/п

1. Нора Джеруто (Казахстан) — 8.53,02.

2. Веркуха Гетачю (Эфиопия) — 8.54,61.

3. Мекидес Абебе (Эфиопия) — 8.56,08.

Еще и двух недель не прошло с момента эпичной победы Елены Рыбакиной на Уимблдоне. Для казахстанского тенниса это космический прорыв — ничего подобного в спортивной истории страны не бывало. Пока наши соседи радовались (президент Касым-Жомарт Токаев лично наградил Елену орденом «Дружбы» II степени), в России шло бурное обсуждение: как же получилось, что отпустили и упустили такую талантливую девушку? В ночь со среды на четверг у Казахстана очередной спортивный праздник: первое в истории золото с чемпионатов мира по легкой атлетике. Его принесла... родившаяся в Кении Нора Джеруто.

Нора Джеруто. Фото Reuters

А что это за девочка и где она живет?

Любопытно, что перебралась в Казахстан Джеруто примерно в те же сроки, что и Рыбакина. Тот, кто отвечал в те времена за спортивную селекцию в стране, провел топовую работу. Инвестиции — шикарные. Спустя четыре года оказавшаяся ненужной в России Рыбакина и согласившаяся на четырехлетний карантин Джеруто принесли стране золотые яйца. Мы уже писали про Джеруто накануне ЧМ. Она перебралась в новую страну не в одиночку. Вместе с ней — еще четыре спортсмена и тренер.

Просто 25-летняя Нора — главная звезда. Шесть лет назад она выигрывала чемпионат Африки в стипль-чезе, а это примерно как чемпионат России по борьбе. Показатель. Вопрос был в том, не закиснет ли она за долгие годы карантина. Как показала практика — вытянула. Этой зимой она наконец-то получила зеленый свет на старты под флагом Казахстана. И практически с ходу выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в США. А теперь там же в блестящем стиле стала чемпионкой мира. Она вела забег с первых метров, отбила жесткие атаки эфиопок на последнем круге и с рекордом турниров и третьим результатом в мировой истории (8.53,02) принесла себе и Казахстану золото. Практически наверняка теперь ее, как и до этого Рыбакину, ждет приятная встреча с президентом Токаевым.

Кастер Семеня. Фото Reuters

Кастер Семеня — все?

Любопытно, что это еще не все приятные новости для соседей. Рекордсменка Казахстана на 3000 м, 5000 м, 10 000 м, 15 км, 20 км и в полумарафоне Каролин Кипкируй, приехавшая когда-то вместе с Джеруто, тоже дорвалась: вышла в финал на 5000 м со вторым временем. Конкуренция в медальном забеге будет страшная, но, если подруга Норы выгрызет медаль — вообще никто не удивится.

Во время квалов на «пятерке», кстати, произошло еще одно знаковое событие. На старт вышла одна из самых скандальных бегуний в истории 31-летняя Кастер Семеня. Про ее особенности знают все, кто хотя бы немного следит за спортом. Как выразился когда-то генеральный директор World Athletics (WA) Пьер Вайсс, южноафриканка «не на 100 процентов является женщиной». У нее нет матки и яичников, плюс запредельный для девушек уровень тестостерона. Сама Семеня никакого отношения к этому не имеет, такова ее природа. Но, согласно правилам WA, женщины с такими особенностями не должны бегать дистанции от 400 м до мили — по результатам исследований они имеют на них ощутимое преимущество. Варианта два: пробовать себя на другой дистанции или же принимать препараты, которые снижают тестостерон до уровня нормы.

Сначала Кастер пробовала второе. Чтобы продолжить бегать любимые 800 м, на которых она после дисквалификации Марии Савиновой за Лондон-2012 — двукратная олимпийская чемпионка. Не пошло — результаты страшно упали.

Тогда она выбросила все эти препараты и попыталась со своим природным тестостероном пробиться в элиту на 200 м. Так, например, сделали намибийки Кристин Мбома и Беатрис Маслинги из Ботсваны — когда у них выявили примерно то же, что у Семени, они с коронных 400 м спустились на дистанцию вдвое короче. И Мбома в 18 лет стала второй на ОИ в Токио.

Кастер же скорости откровенно не хватило. Тогда она решила кардинально переключиться — на 5000 м. Там у нее тоже есть пример для подражания. Франсин Ньйонсаба. Когда той из-за того же тестостерона закрыли 800 м, бегунья из Бурунди перешла на «пятерки» и «десятки» — и стала выжигать там. Соперницы выдохнули, когда стало известно, что в Юджине бурундийка из-за травмы не выступит.

Вот только у Семени не сложилось и со стайерскими дистанциями. В то время как Кипкеруй под флагом Казахстана летела в финал, Кастер болталась в самом хвосте квалификации. Лидерам она проиграла целую минуту. И это, похоже, закат карьеры для оставившей огромный след в истории мировой легкой атлетики спортсменки.