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Сегодня, 06:37

Сборная США выиграла общий медальный зачет ЧМ-2022 по легкой атлетике

Сергей Разин
корреспондент
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В ночь на 25 июля в штате Орегон (США) завершился чемпионат мира по легкой атлетике.

Лидером общего медального зачета стала сборная США, на счету которой 33 медали (13 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых). Второе место заняла Эфиопия, у которой 10 медалей (4 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые). Замкнула тройку лучших сборная Кении с 10 медалями (2 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые).

Чемпионат мира проходил с 15 июля в Юджине (Орегон, США). Российские спортсмены не были допущены к соревнованиям.

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