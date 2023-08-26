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Сегодня, 23:24

Десятиборец Пирс Лепаж завоевал золото ЧМ-2023 с лучшим результатом сезона в мире

Ана Горшкова
Корреспондент
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Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в десятиборье у мужчин впервые в карьере завоевал представитель Канады Пирс Лепаж.

По сумме десяти видов Лепаж набрал 8909 очков. Это личный рекорд 27-летнего спортсмена, а также лучший результат сезона в мире.

Серебро досталось тоже представителю Канады Дамиану Уорнеру (8804), а бронза — Линдону Виктору из Гренады (8756).

Чемпионат мира по легкой атлетике проходит в Будапеште (Венгрия).

легкая атлетика
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