Десятиборец Пирс Лепаж завоевал золото ЧМ-2023 с лучшим результатом сезона в мире

Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в десятиборье у мужчин впервые в карьере завоевал представитель Канады Пирс Лепаж.

По сумме десяти видов Лепаж набрал 8909 очков. Это личный рекорд 27-летнего спортсмена, а также лучший результат сезона в мире.

Серебро досталось тоже представителю Канады Дамиану Уорнеру (8804), а бронза — Линдону Виктору из Гренады (8756).

Чемпионат мира по легкой атлетике проходит в Будапеште (Венгрия).