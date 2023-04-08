Сборная Казахстана пострадала от кенийского допинга. Натурализация обернулась скандалом

Чемпионка мира Нора Джеруто отстранена от соревнований. Ее менеджер делает вид, что он ни при чем.

«Казахская сказка» Норы Джеруто продлилась недолго. Натурализованная кенийская легкоатлетка получила право представлять на международной арене свою новую родину 30 января 2022 года. В конце мая Джеруто выиграла с лучшим результатом сезона забег на 3000 м с препятствиями на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США), а 20 июля там же с третьим временем в истории (8.53,02) стала чемпионкой мира в этой дисциплине (это первое золото Казахстана на соревнованиях такого уровня).

В начале апреля 2023 года стало известно, что стипльчезистка отстранена Athletics Integrity Unit (независимая организация по борьбе с допингом) за абнормальные показатели биологического паспорта.

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Как связаны «дело Джеруто» и «дело о поддельных справках»?

До недавнего момента агентом Норы Джеруто значился Джанни Демадонна. Этот итальянский менеджер на протяжении нескольких десятилетий представляет интересы множества африканских (и не только) бегунов на средние и длинные дистанции. Репутация Демадонны запятнана давно: еще восемь лет назад у него были проблемы с кенийским правительством и федерацией легкой атлетики этой страны. Тогда официальные лица заявляли о том, что именно европейские агенты «подсаживают» юных африканских спортсменов на допинг, выжимают из них сиюминутный результат (и долю призовых), а затем бросают. Итогом стало лишение лицензии и запрет на работу для восьми агентов. Демадонна (в это число не попавший) отреагировал на события весьма двусмысленно:

«Я шокирован тем, что правительство может осудить всех агентов по обвинениям, хотя некоторые из нас имеют хорошую репутацию в спортивном мире. У меня есть великие спортсмены из Кении и со всего мира, которые бегают чисто. Они должны перестать говорить, что агенты дают спортсменам допинг, чтобы улучшить их результаты. Может быть, есть те, кого надо наказать. Но они не должны равнять нас всех. Кении нужен план действий, а не пустые разговоры. Они должны доказать, что они говорят. Они должны расследовать и решить этот вопрос как можно скорее, прежде чем он нанесет ущерб любимому спорту», — заявлял итальянец в интервью Saturday Standard.

Восемь лет спустя результаты расследований Athletics Integrity Unit накрыли и клиентов Демадонны. В декабре 2022 года получила шестилетний бан за применение триамцинолона ацетонида победительница Бостонского марафона-2021 (этого титула спортсменка была лишена) Диана Кипьоги. При этом собственно применение запрещенного вещества комиссия «оценила» на четыре года без соревнований, а еще два добавила за попытку подлога доказательств. На том же самом синтетическом глюкокортикостероиде попалась и Бетти Лемпус. При этом победительница Парижского полумарафона-2021, дисквалифицированная с января 2023 года на пять лет, была признана трибуналом AIU частью схемы махинаций с фейковыми справками из госпиталя в Эльдорете.

Демадонне пока обвинений по этому делу предъявлено не было: итальянский агент выходит сухим из воды, потому что максимально быстро открещивается от бывших клиентов и делает вид, что все допинг-проблемы подопечных связаны с приемом веществ без его ведома. Про ту же Кипьоги менеджер заявил, что та «безусловно виновна», а сам он «может легко оправдаться, потому что уже давно в этом бизнесе».

Фото Global Look Press

Демадонна «сливает» Джеруто ради спасения репутации?

В августе 2022 года AIU уведомила кенийскую спортсменку, представляющую Казахстан, о том, что уровень гематокрита и гемоглобина в ее крови «может быть достигнут только применением кровяного допинга или ЭПО». Представители комиссии запросили у Джеруто комментарии относительно скачков показаний в ее биологическом паспорте начиная с 2020 года.

Спортсменка обратилась к своему (как ей казалось) влиятельному агенту за помощью, рассказав ему историю о том, что зимой Нора провела 45 дней в Казахстане, заболела, лечилась, показатели упали вследствие этого (а также отсутствия тренировок в Кении на высокогорье). А к осени вернулись на привычный уровень на пике формы. И что же сделал Демадонна для своей клиентки?

«Слушай, я ничего не хочу знать. У тебя есть народ Казахстана (и Федерация легкой атлетики Казахстана), которые могут тебе помочь», — заявил итальянец (еще на момент смены флага кенийской спортсменкой он утверждал, что это все «инициатива тренера Кена Коэча, который пытался пристроить ее хоть куда-то»).

Вскоре менеджер убрал из профиля на официальном сайте World Athletics упоминание Джеруто из списка тех спортсменов, с которыми работает (у самой Норы в соцсетях Демадонна до сих пор значится в статусе менеджера).

Кроме того, Джанни задал представителям Athletics Integrity Unit встречный вопрос. Мол, «почему Джеруто не отстранили раньше, еще до победного чемпионата мира-2022, а ждали августа».

Официальные комментарии итальянского «серого кардинала» по-прежнему очень обтекаемые. «Я очень недоволен этим, но ничего не могу сказать о Норе, потому что биологический паспорт — это нечто иное [чем положительный тест]... Есть также сейчас некоторые люди, которые не согласны с биологическим паспортом, некоторые врачи... Я знаю, что обычно, когда все идет вверх и вниз, это правда, что кто-то использует ЭПО. Но бывают случаи, когда организм женщины или мужчины может реагировать по-разному. Я не хочу защищаться или что-то говорить», — дистанцировался (от теперь уже бывшей?) подопечной Демадонна в комментарии для letsrun.