Стометровка на чемпионате мира превращается в фарс. Мужчины бегут медленнее женщин

На ЧМ в Будапеште явный перебор с экзотикой.

Чемпионат мира по легкой атлетике, стартовавший в Будапеште, пока не слишком впечатляет результатами. Напротив, предварительные забеги на королевской дистанции 100 метров превратились в настоящий фарс — больше половины участников не смогли даже разменять 11 секунд. Для сравнения: лучшие спринтеры-женщины бегут заметно быстрее.

Очень и очень медленно

По традиции легкоатлетических ЧМ финал на стометровке у мужчин проходит в воскресенье, но начинается все днем ранее. В первой половине субботы прошли предварительные забеги, по традиции собравшие спринтеров из экзотических государств. Афганистан, Ангилья, Маршалловы острова, Кирибати...

Участники забега на 100 метров. Фото Reuters

Принцип «Главное — не победа, а участие» здесь явно соблюдается, причем большинство таких экзотических бегунов очень и очень медленные по современным меркам. Нет, конечно, есть и исключения. 19-летний малазиец Мухд Абдель Фахми показал по итогам всех четырех забегов первое и весьма неплохое время — 10,24. Было и еще несколько относительно быстрых ребят, которые могли побороться за высокие места, скажем, на чемпионате России-2023. Но тот факт, что из 26 финишировавших (и 29 заявленных) только 12 пробежали быстрее 11 секунд, четко показывает очень слабый средний уровень участников этой стадии соревнований.

Для сравнения: чемпионка России-2023 в спринте Кристина Макаренко обошла бы примерно половину участников-мужчин. Что уж говорить о легендарной ямайской бегунье Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, которая регулярно выбегает из 10,70. То есть Шелли-Энн при соблюдении гендерного равноправия не просто могла квалифицироваться в следующую стадию (забеги), а еще и сделала бы это с солидным запасом. Ведь в следующий круг вышел бегун даже со временем 10,94.

Для чего нужен такой фарс, когда женщины бегут быстрее мужчин? Пожалуй, только для расширения географии. В World Athletics гораздо легче привлекать для массовости одного-двух слабых атлетов из совершенно неатлетических стран, чем всерьез задуматься о возвращении представителей России и Белоруссии, пусть хотя бы под нейтральным флагом. Президент WA британец Себастьян Коу регулярно повторяет, что допускать наших спортсменов в ближайшее время не собирается.

Тем временем даже официальный сайт World Athletics явно не справляется с глобальными вызовами — биографии отдельных спринтеров из числа экзотических просто отсутствуют, выдавая ошибки. Правда, 27-летний Саид Гелани из Афганистана все же есть — его личный рекорд составляет 11,13, а в 2018-м он установил рекорд своей страны в беге на 100 м с барьерами (15,45). Однако на сей раз в Будапеште Гелани, мягко говоря, не блеснул — он плохо ушел со старта, а через несколько метров и вовсе остановился, видимо, из-за травмы, не завершив забег.

Жарнел Хьюз. Фото Reuters

Пора нарушить гегемонию США и Ямайки

Понятно, что в финале стометровки никого из участников «предвариловки» мы не увидим. Там уже надо бежать, как минимум, из десяти секунд, а лучше быстрее. Примечательно, что впервые за долгое время реальный шанс стать самым быстрым человеком на ЧМ (то есть выиграть дистанцию 100 м) есть не у американца или ямайца, а у представителя другой страны. В последний раз чемпионом мира в коротком спринте не из США или Ямайки стал в 2003 году в Париже Ким Коллинз. Которого, кстати, также по атлетическим меркам можно было причислить к бегунам-экзотам — Коллинз представлял Сент-Киттс и Невис.

Правда, не стоит забывать, что олимпийское золото Игр в Токио в 2021 году выиграл Марсель Ламонт Джейкобс из Италии. Однако чемпионом мира 2022 года стал американец — Фред Керли. В апреле Джейкобс и Керли даже устроили публичную перепалку в социальных сетях. Однако в Будапеште могут быть другие герои — Джейкобс в нынешнем сезоне не выбегал даже из 10,20. У Керли показатели получше — в мае он бежал за 9,88, что является третьим результатом сезона в мире. Да и вообще на всех стартах выбегал из десяти секунд.

Совсем недавно такие результаты казались очень скромными, однако сейчас до скорости ямайца Усэйна Болта (9,58) далеко всем лидерам предолимпийского сезона. Лидером в 2023 году является британец Жарнел Хьюз (9,83), на одну сотую медленнее в одном из стартов был Фердинанд Оманьяла из Кении.