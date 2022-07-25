Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе

Швед Дюплантис стал чемпионом мира в прыжках с шестом с новым рекордом

Шведский спортсмен Арман Дюплантис выиграл золотую медаль на чемпионате мира-2022 на открытом воздухе. Соревнования проходят в Юджине (штат Орегон, США).

Дюплантис показал результат 6,21 м и установил новый мировой рекорд на открытом воздухе. Предыдущий рекорд также принадлежал 22-летнему шведу и составлял 6,16 м.

Второе место на ЧМ-2022 занял американец Кристофер Нильсен, филиппинец Эрнест Джон Обиена стал бронзовым призером. Оба спортсмена показали результат 5,94 м.

Дюплантису также принадлежит мировой рекорд в прыжкам с шестом в помещении — 6,20 м. Он установил его в марте 2022 года на чемпионате мира в Белграде.

Шведский спортсмен является олимпийским чемпионом Игр в Токио.