Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе
Швед Дюплантис стал чемпионом мира в прыжках с шестом с новым рекордом
Шведский спортсмен Арман Дюплантис выиграл золотую медаль на чемпионате мира-2022 на открытом воздухе. Соревнования проходят в Юджине (штат Орегон, США).
Дюплантис показал результат 6,21 м и установил новый мировой рекорд на открытом воздухе. Предыдущий рекорд также принадлежал 22-летнему шведу и составлял 6,16 м.
Второе место на ЧМ-2022 занял американец Кристофер Нильсен, филиппинец Эрнест Джон Обиена стал бронзовым призером. Оба спортсмена показали результат 5,94 м.
Дюплантису также принадлежит мировой рекорд в прыжкам с шестом в помещении — 6,20 м. Он установил его в марте 2022 года на чемпионате мира в Белграде.
Шведский спортсмен является олимпийским чемпионом Игр в Токио.
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