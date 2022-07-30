Кубинка Яйме Перес сбежала из расположения сборной после чемпионата мира по легкой атлетике в США

Кубинская легкоатлетка Яйме Перес сбежала из расположения сборной после того, как команда возвращалась с чемпионата мира в Юджине (США). Соревнования проходили с 15 по 25 июля.

Как сообщает BBC, побег произошел всего через несколько дней после бегства 19-летней метательницы копья Иселены Баллар, которая сбежала после остановки в Майами.

Еще один член кубинской делегации, физиотерапевт Карлос Гонсалес скрылся в тот же день, что и Перес.

31-летняя Перес является бронзовой призеркой Олимпийских игр в Токио-2022 в метании диска. Также кубинка завоевала золото чемпионата мира-2019 в Дохе и Панамериканских игр-2019 в Лиме.