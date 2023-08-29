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Магучих после победы на ЧМ-2023 выкрикнула украинский националистический лозунг

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ярослава Магучих.
Фото Global Look Press

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих после победы на чемпионате мира-2023 выкрикнула украинский националистический лозунг, сообщает РИА Новости.

27 августа Магучих завоевала золото на турнире в прыжках в высоту с результатом 2,01 м. По данным источника, после победы она подошла к трибунам, а ее тренер Татьяна Степанова выкрикнула «слава Украине», на что спортсменка ответила «героям слава».

21-летняя Магучих впервые в карьере стала чемпионкой мира, а сборная Украины впервые за десять лет завоевало золото на этом турнире.

«Слава Украине» — это лозунг «Украинской повстанческой армии»*.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

Ярослава Магучих. Самая непримиримая соперница Ласицкене впервые выиграла большой титул. Легкая победа Магучих

Источник: РИА Новости
легкая атлетика
Ярослава Магучих
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