Магучих после победы на ЧМ-2023 выкрикнула украинский националистический лозунг

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих после победы на чемпионате мира-2023 выкрикнула украинский националистический лозунг, сообщает РИА Новости.

27 августа Магучих завоевала золото на турнире в прыжках в высоту с результатом 2,01 м. По данным источника, после победы она подошла к трибунам, а ее тренер Татьяна Степанова выкрикнула «слава Украине», на что спортсменка ответила «героям слава».

21-летняя Магучих впервые в карьере стала чемпионкой мира, а сборная Украины впервые за десять лет завоевало золото на этом турнире.

«Слава Украине» — это лозунг «Украинской повстанческой армии»*.

* Запрещенная в России экстремистская организация.