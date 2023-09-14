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Сегодня, 08:00

Легкоатлетка Куличенко рассказала о поездке на чемпионат мира после отстранения россиян

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российская прыгунья в высоту Елена Куличенко, ныне выступающая за сборную Кипра, в интервью «СЭ» рассказала об атмосфере на прошедшем чемпионате мира в Будапеште.

— Ты только недавно с чемпионата мира. Как там атмосфера?

— Для меня вообще до последнего оставалось сюрпризом — поеду я, не поеду. Когда в Америке заканчивала сезон, тренер прощался до чемпионата мира, а я норматив на тот момент не выполнила. Посмеялась в ответ. То есть морально даже готова не была. Но постепенно набрала нужные очки в Европе и отобралась. Все в последний момент решилось — а через несколько дней ты ходишь, и рядом Ноа Лайлс, Ша'Карри Ричардсон... Которых по телевизору только видела.

— Автограф не просила?

— Нет, я решила быть профессионалом (смеется). Но все приятные люди, чувствуешь там, насколько другой уровень. Зашла впервые на стадион в 10 утра, вторник, идут квалификации, и «миллиард» человек! Безумная обстановка. До сих пор эмоции не отпускают.

— Результатом довольна?

— Можно было б получше, конечно. Но 1,90 в этом году я первый раз прыгала! Нет, я тоже уезжала с настроением, что хотелось бы повыше. А потом подумала: «Так, стоп. Я в финале чемпионата мира! Не забаранила, хороший результат». Есть куда расти, но что тут такого? Надо уметь откладывать плохие мысли в сторону.

— За проход в финал чемпионата мира бонус будет какой-нибудь?

— Руку пожмут.

Елена Куличенко. «Мне не надо, чтобы на меня кричали, а у нас все тренеры — из СССР». Русская легкоатлетка живет и учится в США
легкая атлетика
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