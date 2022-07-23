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Сегодня, 09:36

Американец Майкл Норман стал чемпионом мира в беге на 400 метров

Виктория Кравченко
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Американский легкоатлет Майкл Норман занял первое место в соревнованиях по бегу на 400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике. Он преодолел дистанцию за 44,29 сек.

Вторым стал спортсмен из Гренады Кирани Джеймс. Он показал результат — 44,48 сек. Третье место занял британец Мэттью Хадсон-Смит, пробежавший дистанцию за 44,66 сек.

Чемпионат мира-2022 проходит в Юджине. Турнир стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований.

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