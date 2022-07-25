Дюплантис рассказал, что не думал о новом мировом рекорде в прыжках с шестом на чемпионате мира-2022

Шведский спортсмен Арман Дюплантис прокомментировал выступление на чемпионате мира-2022 на открытом воздухе в Юджине (США).

Легкоатлет выиграл золотую медаль и установил новый рекорд в прыжках с шестом — 6,21 метра.

«Сегодня я не особо думал о рекорде. Мысль об этом всегда есть в глубине души, но сегодня я был очень сосредоточен на победе, очень сильно хотел выиграть золото чемпионата мира.

Это большое давление, когда вы единственный, кто остается на треке. Большая честь, когда люди остаются на своих местах, а на стадионе только я один.

Что касается дальнейшей цели, то я не могу определить следующие высоты прямо сейчас. Я собираюсь отдохнуть с семьей и друзьями», — цитирует Дюплантиса пресс-служба World Athletics.

Дюплантису также принадлежит мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении — 6,2 м. Он установил его в марте 2022 года на чемпионате мира в Белграде.

Шведский спортсмен является олимпийским чемпионом Игр в Токио.