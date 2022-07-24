Легкоатлетка Семеня прокомментировала свое выступление на чемпионате мира

Олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня рассказала, что думает о своем выступлении на чемпионате мира в Юджине (США).

«Со мной все хорошо. Было жарко, я не могла поддерживать предложенный темп. Думаю, то, что я могу выступать здесь, уже здорово. Просто возможность финишировать на дистанции 5 км — уже благословение для меня. Я учусь и хочу получать ещё больше уроков», — цитирует Семеня Eurosport.

В предварительном забеге южноафриканка стала 13-й из 16 участниц, показав результат 15:46.12. Она почти на минуту отстала от победительницы забега. Таким образом она не попала в финал.