Том Брэди заключил контракт на 375 миллионов долларов с одним из американских телеканалов. Он будет комментировать матчи НФЛ

Том Брэди будет работать комментатором на канале Fox Sports

Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди будет комментировать матчи по американскому футболу на канале Fox Sports.

Ему дали контракт на 10 лет на общую сумму на 375 миллионов долларов, сообщает The National Post.

Напомним, после окончания сезона Брэди решил завершить карьеру. С 2000 по 2019 годы он играл за «Нью-Инглэнд», а последние два сезона он выступал в НФЛ за «Тампа-Бэй».

Брэди — самый титулованный игрок в американский футбол за всю историю. Он является семикратным победителем Супербоула, также он пять раз становился MVP Супербоула и три раза MVP чемпионата.