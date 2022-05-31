Американский футбол
Новости
НФЛ
Главная
Американский футбол

Сегодня, 00:51

Игрок НФЛ Джефф Глэдни погиб в автокатастрофе в возрасте 25 лет

Читать «СЭ» в

Корнербек «Аризоны» Джефф Глэдни погиб в автомобильной катастрофе. Информацию об этом Fort Worth Star-Telegram подтвердил агент игрока Брайан Оверстрит .

Спорстмену было 25 лет. Сообщается также, что во время ДТП погибла 26-летняя девушка, которая находилась в автомобиле футболиста.

Глэдни был выбран «Миннесотой» в первом раунде драфта НФЛ 2020 года под общим 31 номером.

Перед его вторым сезоном в НФЛ «Викинги» разорвали с ним контракт из-за двух обвинений в домашнем насилии, которые после длительного судебного процесса были сняты.

В это межсезонье Глэдни подписал двухлетний контракт с «Аризоной».

0
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
Емельяненко пропивает второй «бой всей жизни». Александр напугал внешним видом и готовится к бою с Дациком в реабилитационном центре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Квотербек «Питтсбурга» трагически погиб во Флориде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости