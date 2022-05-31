Игрок НФЛ Джефф Глэдни погиб в автокатастрофе в возрасте 25 лет
Корнербек «Аризоны» Джефф Глэдни погиб в автомобильной катастрофе. Информацию об этом Fort Worth Star-Telegram подтвердил агент игрока Брайан Оверстрит .
Спорстмену было 25 лет. Сообщается также, что во время ДТП погибла 26-летняя девушка, которая находилась в автомобиле футболиста.
Глэдни был выбран «Миннесотой» в первом раунде драфта НФЛ 2020 года под общим 31 номером.
Перед его вторым сезоном в НФЛ «Викинги» разорвали с ним контракт из-за двух обвинений в домашнем насилии, которые после длительного судебного процесса были сняты.
В это межсезонье Глэдни подписал двухлетний контракт с «Аризоной».
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10 июл 2021 03:45
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