MVP Супербоула Брэди прокомментировал финал против «Канзас-Сити»

Квотербек «Тампа-Бэй» Том Брэди, в седьмой раз победивший в Супербоуле, прокомментировал итоги матча.

В финале НФЛ против прошлогоднего чемпиона «Канзас-Сити» (31:9) Брэди совершил 21 точную передачу из 29 и заработал три тачдауна.

«Я так горжусь всеми нашими ребятами, — цитирует Брэди NBC. — Мы через многое прошли в этом году, у нас был очень тяжелый ноябрь, но тренер Брюс Эриенс верил в нас. Команда приобрела уверенность в себе. Мы собрались в нужное время.

Думаю, мы знали, что это произойдет сегодня, не так ли? В конце года мы сыграли на пределе своих возможностей.

Каждый год удивителен. И эта команда — навсегда чемпион мира. Этого уже не забрать никогда".

Брэди был признан самым ценным игроком встречи. Для 43-летнего футболиста это уже пятый титул MVP Супербоула в карьере. Ни у кого нет такого количества. Брэди при этом в седьмой раз победил в Супербоуле, что также является рекордом.