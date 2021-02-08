Луонго: «Брэди в 43 выигрывает седьмое чемпионское кольцо, а я еле могу надеть носки»

Бывший вратарь сборной Канады по хоккею, двукратный олимпийский чемпион Роберто Луонго с восхищением отозвался об игроке в американский футбол Томе Брэди.

В ночь с 7 на 8 февраля 43-летний квотербэк выиграл Супербоул в составе «Тампа-Бэй». Для Брэди этот трофей стал седьмым в карьере, до этого он шесть раз его завоевывал с «Нью-Ингленд Пэтриотс».

«Том выигрывает седьмое кольцо в 43 года, а я едва могу надеть носки», — написал Луонго в Twitter.

Луонго 41 год, он завершил карьеру по окончании сезона-2018/19.