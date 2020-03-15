Сезон в НФЛ может стартовать вовремя, несмотря на эпидемию коронавируса

Источники, связанные с НФЛ, утверждают, что старт сезона в лиге не будет перенесен, утверждает аналитик Адам Шефтер.

Переговоры продолжаются, ситуация может измениться, но вероятность старта в запланированные сроки все еще велика.

Игры регулярного сезона должны стартовать 10 сентября, но официально сезон НФЛ начнется 18 марта предсезонными мероприятиями и матчами.

Ранее из-за эпидемии коронавируса в Штатах был прерван розыгрыш НХЛ, НБА и MLS.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.