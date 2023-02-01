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Семикратный победитель Супербоула Том Брэди вновь объявил о завершении карьеры

Иван Шитик
Корреспондент
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Том Брэди.
Фото Global Look Press

Семикратный победитель Супербоула, квотербек Том Брэди в социальных сетях объявил о завершении карьеры.

45-летний спортсмен в первый раз принял решение завершить карьеру еще в феврале 2022 года. Но после паузы в два месяца изменил свое решение и вновь вернулся на поле.

Тогда легендарный игрок заявил, что «его время еще не пришло».

Напомним, что Брэди — самый титулованный игрок в американский футбол за всю историю. Он является семикратным победителем Супербоула, также он пять раз становился MVP Супербоула и три раза MVP чемпионата.

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