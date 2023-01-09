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9 января, 23:28

Перенесший остановку сердца игрок НФЛ выписан из больницы

Иван Шитик
Корреспондент
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Состояние игрока клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Баффало Биллс» Дамара Хэмлина значительно улучшилось. Спортсмен уже был выписан из больницы, сообщается на странице клуба в Twitter.

У Хэмлина произошла остановка сердца во время матча 17-го тура НФЛ с «Цинциннати Бенгалс». 24-летний защитник оказался на газоне после контакта с соперником. Позднее стало известно, что Хэмлин перенес сердечный приступ.

Позднее Хэмлина госпитализировали. «Баффало» 3 января сообщал, что спортсмен находился в критическом состоянии.

Игра не была доиграна. Лига пока не приняла решение о дальнейшем проведении этой встречи.

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