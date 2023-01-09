Перенесший остановку сердца игрок НФЛ выписан из больницы

Состояние игрока клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Баффало Биллс» Дамара Хэмлина значительно улучшилось. Спортсмен уже был выписан из больницы, сообщается на странице клуба в Twitter.

У Хэмлина произошла остановка сердца во время матча 17-го тура НФЛ с «Цинциннати Бенгалс». 24-летний защитник оказался на газоне после контакта с соперником. Позднее стало известно, что Хэмлин перенес сердечный приступ.

Позднее Хэмлина госпитализировали. «Баффало» 3 января сообщал, что спортсмен находился в критическом состоянии.

Игра не была доиграна. Лига пока не приняла решение о дальнейшем проведении этой встречи.