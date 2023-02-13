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Рианна выступила на Супербоуле. Это первое появление певицы на сцене с 2018 года

Сергей Разин
корреспондент
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Певица Рианна.
Фото USA Today Sports

Популярная американская певица Рианна выступила во время перерыва Супербоула-2023.

Это первое появление 34-летней певицы на сцене с января 2018 года — тогда она пела на церемонии «Грэмми». Исполнительница брала перерыв в творческой карьере, чтобы сосредоточиться на развитии собственных брендов косметики и нижнего белья, а также на семейной жизни.

Супербоул-2023 между командами «Филадельфия Иглз» и «Канзас-Сити Чифс» проходит в Глендейле в ночь с 12 на 13 февраля.

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