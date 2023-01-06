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Перенесший остановку сердца игрок НФЛ впервые связался с партнерами по команде

Иван Шитик
Корреспондент
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Состояние игрока клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Баффало Биллс» Дамара Хэмлина значительно улучшилось.

Игрок, перенесший остановку сердца, пришел в сознание и смог поговорить с партнерами по команде и тренерами по видеосвязи.

«Я люблю вас, парни», — сказал футболист.

Хэмлин уже дышит самостоятельно, дыхательная трубка была удалена ночью. Он также смог поговорить с лечащими врачами и членами семьи, навестившими его в больнице.

У Хэмлина произошла остановка сердца во время матча 17-го тура НФЛ с «Цинциннати Бенгалс». 24-летний защитник оказался на газоне после контакта с соперником.

Игроки &laquo;Баффало Биллс&raquo; после произошедшего. Игрок клуба НФЛ перенес остановку сердца во время матча. Он в критическом состоянии

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Игрок «Баффало» — о состоянии Хэмлина: «Он очнулся и чувствует себя лучше»
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