НФЛ: участники и сетка плей-офф Национальной футбольной лиги 2024
В США проходит плей-офф сезона 2023 / 2024 Национальной футбольной лиги (НФЛ). Игры на выбывание стартовали 13 января. «СЭ» публикует список участников и сетку плей-офф NFL-2024.
Все участники плей-офф НФЛ 2024 года
Американская конференция
- «Балтимор Рэйвенс»
- «Баффало Биллс»
- «Канзас-Сити Чифс»
- «Хьюстон Тексанс»
- «Кливленд Браунс»
- «Майами Долфинс»
- «Питтсбург Стилерс»
Национальная конференция
- «Сан-Франциско»
- «Даллас Ковбойз»
- «Детройт Лайонс»
- «Тампа-Бэй»
- «Филадельфия Иглз»
- «Лос-Анджелес Рэмс»
- «Грин Бэй Пэкерс»
По итогам первого раунда плей-офф НФЛ 2023 / 2024 сетка турнира выглядит теперь следующим образом:
Сетка плей-офф Национальной футбольной лиги (NFL) 2024
1/4 финала
- 21 января. 00.30 мск. «Балтимор» (1) — «Хьюстон» (2)
- 22 января. 02.30. «Баффало» (3) — «Канзас-Сити» (4)
- 21 января. 04.15. «Сан-Франциско» (5) — «Грин Бэй» (6)
- 21 января. 23.00. «Детройт» (7) — «Тампа-Бэй» (7)
1/2 финала
- Победитель пары (1) и (2) — Победитель пары (3) и (4)
- Победитель пары (5) и (6) — Победитель пары (7) и (8)
Финал
11 февраля. Парадайз (США). Стадион «Аллигант». Супербоул LVIII.
Действующим победителем Супербоула является команда «Канзас-Сити». В финале турнира в феврале 2023 года «Чифс» обыграли «Филадельфию Иглз» (38:35).
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13 фев 2023 06:19
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