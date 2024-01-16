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Сегодня, 20:25

НФЛ: участники и сетка плей-офф Национальной футбольной лиги 2024

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

В США проходит плей-офф сезона 2023 / 2024 Национальной футбольной лиги (НФЛ). Игры на выбывание стартовали 13 января. «СЭ» публикует список участников и сетку плей-офф NFL-2024.

Все участники плей-офф НФЛ 2024 года

Американская конференция

  • «Балтимор Рэйвенс»
  • «Баффало Биллс»
  • «Канзас-Сити Чифс»
  • «Хьюстон Тексанс»
  • «Кливленд Браунс»
  • «Майами Долфинс»
  • «Питтсбург Стилерс»

Национальная конференция

  • «Сан-Франциско»
  • «Даллас Ковбойз»
  • «Детройт Лайонс»
  • «Тампа-Бэй»
  • «Филадельфия Иглз»
  • «Лос-Анджелес Рэмс»
  • «Грин Бэй Пэкерс»

По итогам первого раунда плей-офф НФЛ 2023 / 2024 сетка турнира выглядит теперь следующим образом:

Сетка плей-офф Национальной футбольной лиги (NFL) 2024

1/4 финала

  • 21 января. 00.30 мск. «Балтимор» (1) — «Хьюстон» (2)
  • 22 января. 02.30. «Баффало» (3) — «Канзас-Сити» (4)
  • 21 января. 04.15. «Сан-Франциско» (5) — «Грин Бэй» (6)
  • 21 января. 23.00. «Детройт» (7) — «Тампа-Бэй» (7)

1/2 финала

  • Победитель пары (1) и (2) — Победитель пары (3) и (4)
  • Победитель пары (5) и (6) — Победитель пары (7) и (8)

Финал

11 февраля. Парадайз (США). Стадион «Аллигант». Супербоул LVIII.

Действующим победителем Супербоула является команда «Канзас-Сити». В финале турнира в феврале 2023 года «Чифс» обыграли «Филадельфию Иглз» (38:35).

Логотип Супербоула. НФЛ: дата и место проведения Супербоула 2024
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