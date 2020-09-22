НФЛ оштрафовала на 100 тысяч долларов несколько тренеров за отсутствие защитных масок
11:21
Национальная футбольная лига оштрафовала главного тренера «Сиэтла» Пита Кэрролла на 100 тысяч долларов. Такое внушительное наказание специалист получил за то, что не носил маску на матче с «Нью-Инглэндом» (35:30), сообщает сайт лиги.
На аналогичные суммы за работу без маски на воскресных матчах оштрафованы главные тренеры Кайл Шэнахен («Сан-Франциско»), Вик Фанхио («Денвер») и их клубы.
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...