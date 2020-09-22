НФЛ оштрафовала на 100 тысяч долларов несколько тренеров за отсутствие защитных масок

Национальная футбольная лига оштрафовала главного тренера «Сиэтла» Пита Кэрролла на 100 тысяч долларов. Такое внушительное наказание специалист получил за то, что не носил маску на матче с «Нью-Инглэндом» (35:30), сообщает сайт лиги.

На аналогичные суммы за работу без маски на воскресных матчах оштрафованы главные тренеры Кайл Шэнахен («Сан-Франциско»), Вик Фанхио («Денвер») и их клубы.