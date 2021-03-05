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Карточку семикратного победителя Супербоула Брэди продали за рекордные 1,32 миллиона долларов

12:59

Карточка игрока «Тампа-Бэй Бакканирс» Тома Брэди из Национальной футбольной лиги (NFL) продана на аукционе за рекордные 1,32 миллиона долларов, сообщил аукционный дом PWCC Marketplace.

Предыдущий рекорд принадлежал карточке с автографом Патрика Махоумса, которая в феврале была продана за 861 тысяч долларов.

Брэди был признан самым ценным игроком Супербоула-2021. Для 43-летнего футболиста это уже пятый титул MVP Супербоула в карьере. Ни у кого нет такого количества. Брэди при этом в седьмой раз победил в Супербоуле, что также является рекордом.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10841797

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