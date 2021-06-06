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Карточка Тома Брэди продана за рекордные три миллиона долларов

6 июня 2021, 10:34

Карточка новичка с автографом игрока"Тампа-Бэй Бакканирс" Тома Брэди продана на аукционе за рекордные 3,107 миллиона долларов, информирует Reuters.

«Том Брэди — величайший игрок всех времен, он продолжает бить рекорды как на поле, так и за его пределами. Логично, что Брэди установил рекорд самой дорогой футбольной карточки, когда-либо проданных на публичных аукционах», — сказал один из руководителей аукционного дома Lelands Джордан Гилрой.

Два месяца назад такая же карточка 2000 года выпуска была продана за 2,25 миллиона долларов.

Напомним, Брэди является семикратным победителем чемпионата NFL и одним из величайших игроков в американский футбол.

43-летний спортсмен пять раз признавался самым ценным игроком Супербоула и три раза MVP регулярного чемпионата.

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