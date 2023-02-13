«Канзас» обыграл «Филадельфию» в Супербоуле и стал чемпионом НФЛ
«Канзас» победил «Филадельфию» в Супербоуле и стал новым чемпионом НФЛ — 38:35.
«Чифс» победили благодаря филд-голу Харрисона Баткера за 11 секунд до конца матча.
Лучшим игроком финала стал квотербек «Канзас-Сити» Патрик Махоумс. На его счету три тачдауна.
Это третий титул в истории «Канзаса» — ранее они становились чемпионами в 2019 и 1969 году.
В перерыве Супербоула выступала певица Рианна, для которой появление на сцене было первым за 5 лет.
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25 дек 2022 03:00
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2 авг 2022 17:53
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