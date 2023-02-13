«Канзас» обыграл «Филадельфию» в Супербоуле и стал чемпионом НФЛ

«Канзас» победил «Филадельфию» в Супербоуле и стал новым чемпионом НФЛ — 38:35.

«Чифс» победили благодаря филд-голу Харрисона Баткера за 11 секунд до конца матча.

Лучшим игроком финала стал квотербек «Канзас-Сити» Патрик Махоумс. На его счету три тачдауна.

Это третий титул в истории «Канзаса» — ранее они становились чемпионами в 2019 и 1969 году.

В перерыве Супербоула выступала певица Рианна, для которой появление на сцене было первым за 5 лет.